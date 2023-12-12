الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل ساعات من غلق لجان الانتخابات.. حشود كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بأسوان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت مختلف اللجان بالمراكز والمدن والقرى حشود كبيرة من المواطنين وسط ترديد الأغانى الوطنية، ورفع أعلام مصر وذلك قبل ساعات من غلق لجان الانتخابات الرئاسية 2024 .

 

ومن جانبه حث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع مواطني المحافظة بمواصلة النزول والمشاركة بكثافة فى هذا العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستورى، والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع كحق دستورى وواجب وطنى، لافتًا إلى أن المحافظة وضعت كافة الإمكانيات، وأوجه الدعم اللوجستى لضمان نجاح العملية الانتخابية.

 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن وعى أبناء محافظة أسوان فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى، والمشاركة الفعالة وبقوة فى الإنتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لزهرة الجنوب.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

لأول مرة بانتخابات الرئاسة.. "برايل" تمنح المكفوفين حقهم الدستورى

محافظ أسوان يتابع سير الانتخابات الرئاسية ويؤكد استمرار تقديم الدعم اللوجستي للجان

لليوم الثالث.. إقبال هائل من الناخبين على لجان الوافدين بأسوان

ذوو الهمم يؤدون فقرات فنية فى احتفالات أسوان بالانتخابات الرئاسية

شباب حياة كريمة يساعدون الناخبين في معرفة اللجان بأسوان

مسيرة حاشدة في أسوان دعماً للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ذوو الهمم يشاركون في الإدلاء بأصواتهم في لجان أسوان

اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجان الانتخابية تشهد توافد هائل لكبار السن في أسوان

الأكثر قراءة

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟