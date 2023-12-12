قبل ساعات من غلق لجان الانتخابات.. حشود كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بأسوان

شهدت مختلف اللجان بالمراكز والمدن والقرى حشود كبيرة من المواطنين وسط ترديد الأغانى الوطنية، ورفع أعلام مصر وذلك قبل ساعات من غلق لجان الانتخابات الرئاسية 2024 .

ومن جانبه حث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع مواطني المحافظة بمواصلة النزول والمشاركة بكثافة فى هذا العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستورى، والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع كحق دستورى وواجب وطنى، لافتًا إلى أن المحافظة وضعت كافة الإمكانيات، وأوجه الدعم اللوجستى لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن وعى أبناء محافظة أسوان فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى، والمشاركة الفعالة وبقوة فى الإنتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لزهرة الجنوب.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024