بيان غرفة عمليات المجتمع المدني عن ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

قالت غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن غرف العمليات الفرعية على مستوى المحافظات الـ٢٧ أكدت انتظام العملية الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في مختلف المواقع واللجان في الجمهورية ولم يتم رصد أي خرق أو مخالفات لإجراءات العملية الانتخابية التي بدأت في موعدها التاسعة صباحا وسط كثافة مشاركة كبيرة.



كما رصدت أن اليوم الثالث كان الأكثر كثافة ويمكن القول إنه يوم المسيرات في جميع المحافظات في محيط جميع اللجان، حيث انطلقت مسيرة حاشدة ضمت أكثر من ٥٠٠٠ من أعضاء هئية التدريس بجامعة طنطا وطلاب الجامعة والعاملين بالجامعة مع أمانة التحالف الوطني بالغربية يتقدمها الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو التحالف الوطني رافعين شعار انزل شارك مصر الأهم انزل شارك صوتك مهم بشكل كبير.

وأكد المتابعون بجميع الغرف الإقليمية أن اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ شهد مشاركة جميع الأعمار ممن لهم حق التصويت وأيضا مزج بين النساء والرجال والفتيات والشباب.



كما أكد تقرير غرف العمليات، استمرار وجود شباب المتطوعين من التحالف الوطني الأهلي بكثافة في محيط اللجان لتقديم كافة أشكال المساعدة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم بكل يسر مع استمرار تقديم الخدمات لكبار السن وتوفير الكراسي المتحركة وأماكن للانتظار تتضمن كراسي وخدمات صحية في جميع اللجان لخدمة ذوي الإعاقة ومرافقين لهم والنساء. ومع ظهور مكثف لذوي الإعاقة في ثالث أيام التصويت.

وكشف تقرير الغرفة، أن اليوم الثالث شهد إقبالا مكثفا في المدن، وأن المراكز والقرى شهدت كثافة خاصة بين الرجال والسيدات والشباب من الجنسين والذين نظموا مسيرات نحو اللجان الانتخابية بهدف إبراز الوجة الحضاري والصورة الواقعية أمام العالم الذي يترقب هذه الانتخابات الهامة.

ووفقا للغرفة الفرعية بالمنوفية فقد كان هناك انتظام في فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة وتوافد الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم كما شهدت اللجان الانتخابية إقبالًا كثيفًا من قبل جموع الناخبين من أبناء وأهالى المنوفية.

كما شهدت العملية الانتخابية بمحافظة البحيرة تنسيقا للحشد مع الجمعيات الأهلية في المحافظة وكانت هناك كثافة في التواجد من الناخبين منذ الصباح الباكر على مستوى كافة اللجان.

كما أبرزت غرف العمليات الفرعية، انتظام التصويت والإقبال غير المتوقع في محافظات مطروح والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وجنوب سيناء.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران