"قادرون باختلاف".. أعضاء مستقبل وطن بأسيوط يسطرون ملحمة في الانتخابات الرئاسية

يواصل ذوي القدرات والهموم من أبناء حزب مستقبل وطن بأسيوط في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 ضرب أروع الأمثلة للعالم أجمع في المشاركة بعملية التصويت، حيث يحرص الناخبون من ذوى الهمم وكبار السن، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في ظل تسهيلات جديدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وآليات وإجراءات تسهيل عملية التصويت لهم داخل اللجان، من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

يأتي ذلك في اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال لغة البرايل وهي لغة الكتابة للمكفوفين، والوقوف على أخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الأمر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المواطنين كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

فضلا عن آليات الربط الشبكي ما بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال غرفة العمليات المركزية لكل منهما، وآلية الرد وحل أى شكوى واردة للمجلس بشأن تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل الأمر عليهم وتذليل أي مشكلات من الممكن أن تواجه عملية تصويتهم، وتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بحل أي مشكلة من الممكن أن تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في العملية الانتخابية.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية

أعضاء مستقبل وطن يساعدون المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية