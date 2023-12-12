الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس “ بترول الصحراء الغربية” يتابع سير عملية الانتخابات الرئاسية

مؤتمرات
مؤتمرات

لليوم الثالث على التوالي، زار المهندس إبراهيم مسعود، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، موقع ميناء الحمراء البترولي لمتابعة سير عمليات الانتخابات الرئاسية. 

وقام بتفقد العمليات الديمقراطية في أجواء وطنية تعبر عن إرادة العاملين في اختيار رئيس الجمهورية، مؤكدًا على دور العمال في الديمقراطية والالتزام الوطني.

وتابع مسعود جهود تسهيل خروج العاملين من الموقع خلال أيام الانتخابات، مع الحرص على عدم التأثير على سير العمل، كما أكد أهمية المشاركة الوطنية للعمال في الاستحقاقات الدستورية، مع توجيه الشكر لهم على الانضباط والتزامهم.

وفي سياق متصل، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إلى تقليد العاملين في قطاع البترول للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات السياسية، داعيًا إلى تكرار هذه الصورة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

وأكد العاملون في مواقع الشركة يؤكدون على أهمية مشاركتهم في العرس الانتخابي كرسالة واضحة تعبر عن وحدة الصف المصري وتأييدهم للقيادة السياسية، مع التأكيد على الحاجة إلى بناء مستقبل مشرق للعاملين وأبنائهم.

في ختام الزيارة، قدم مسعود شكره لجميع العاملين بمواقع الشركة على دورهم الفعّال في دعم التنمية والاستقرار الوطني، مع التأكيد على استمرار مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أمان واستقرار البلاد.

وأكد العاملون في مواقع الشركة يؤكدون على أهمية مشاركتهم في العرس الانتخابي كرسالة واضحة تعبر عن وحدة الصف المصري وتأييدهم للقيادة السياسية، مع التأكيد على الحاجة إلى بناء مستقبل مشرق للعاملين وأبنائهم.

في ختام الزيارة، قدم مسعود شكره لجميع العاملين بمواقع الشركة على دورهم الفعّال في دعم التنمية والاستقرار الوطني، مع التأكيد على استمرار مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أمان واستقرار البلاد.

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