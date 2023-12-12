وفد "مطروح الأزهرية" يقدم واجب العزاء في وفاة تلميذة بالابتدائي

توجه وفد من قيادات منطقة مطروح الأزهرية، الثلاثاء، إلى منزل أسرة سلسبيل عبد اللطيف، التلميذة بالصف الرابع الابتدائي بمجمع د.عبد الحليم محمود التى وافتها المنية إثر حالة مرضية شديدة.

تقدم الوفد الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والشرعية بمنطقة مطروح الأزهرية، نيابة عن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية بخالص تعازيه ومواساته لأسرة التلميذة، ناعيًا إياها ببالغ الإيمان بقضاء الله وقدره، وداعيًا أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقال مدير عام العلوم الدينية والشرعية للمنطقة لأسرة التلميذة "إن أبناء الأزهر بمثابة أبناء له، ويؤلمه ما يؤلم أهاليهم وذويهم، ولا نقول إلا ما يرضي الله: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، متوجهًا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

فيما أعربت أسرة التلميذة عن شكرها للشيخ عطيه سالم والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء، ومواساتهم في هذا المصاب الجلل.