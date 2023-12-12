الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

واشنطن: نحشد تحالف قوة بحرية دولية لحماية الملاحة فى باب المندب

قوة بحرية دولية
قوة بحرية دولية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حشد تحالف قوة بحرية دولية لحماية الملاحة في باب المندب، وفقا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي ذات السياق، أفاد إعلام إسرائيلي بأن السفينة النرويجية المستهدفة من الحوثيين كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير المقبل.

وفي وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن سبب استهداف السفينة النرويجية، قائلين: "لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية".

وأكد الحوثيون أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا"، تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، مؤكدين استمرارهم في منع جميع السفن باختلاف جنسياتها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

يذكر أن الساعات الطويلة الماضية شهدت أنباء عن تعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن، وأكد ذلك مسئول دفاعي أمريكي بقوله إن هناك مؤشرات بأن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة في خليج ‎عدن أمس.

اليمن سواحل اليمن السفينة النرويجية ميناء أسدود السفينة النرويجية المستهدفة من الحوثيين إسرائيل سفينة استريندا

مواد متعلقة

نادى الأسير الفلسطينى: ارتفاع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3810

فلسطين: ارتفاع الشهداء لـ18412 وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على غزة

"القاهرة الإخبارية": معبر رفح يستقبل 9 مصابين من غزة.. و300 من مزدوجى الجنسية

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعترف بمقتل 20 جنديًا بنيران صديقة وحوادث عملياتية

"التحالف الأهلي التنموي وحياة كريمة" ينظمان حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالبحيرة

مؤسسة حياة كريمة تشارك فى الانتخابات الرئاسية بطنطا

"جيروزاليم بوست": 1645 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا منذ بداية الحرب فى غزة

أطباء بلا حدود: التقارير الواردة من مستشفى العودة شمال غزة مروعة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

"من مقر لجنة الانتخابات".. أول ظهور لـ سما المصرى بعد خروجها من السجن (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

يوسف شعبان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدفع الإصلاح السياسي والاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟