واشنطن: نحشد تحالف قوة بحرية دولية لحماية الملاحة فى باب المندب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حشد تحالف قوة بحرية دولية لحماية الملاحة في باب المندب، وفقا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي ذات السياق، أفاد إعلام إسرائيلي بأن السفينة النرويجية المستهدفة من الحوثيين كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير المقبل.

وفي وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن سبب استهداف السفينة النرويجية، قائلين: "لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية".

وأكد الحوثيون أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا"، تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، مؤكدين استمرارهم في منع جميع السفن باختلاف جنسياتها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

يذكر أن الساعات الطويلة الماضية شهدت أنباء عن تعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن، وأكد ذلك مسئول دفاعي أمريكي بقوله إن هناك مؤشرات بأن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة في خليج ‎عدن أمس.