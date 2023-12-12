الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إبراهيم جاد رئيس قناة ON يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ابراهيم جاد
ابراهيم جاد

أدلى إبراهيم جاد، رئيس قناة ON العامة، بصوته في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة التي انطلقت أول أمس الأحد.

 وحرص عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، ومنهم أحمد الطاهري وحسام صالح وريهام السهلي وعمرو الفقي وعدد كبير من قادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

ابراهيم جاد ابراهيم جاد رئيس شبكة ON الإعلامي إبراهيم جاد الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024,

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