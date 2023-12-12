رئيس نادي أنقرة كوجو يكشف تفاصيل اعتدائه على حكم مباراة ريزا سبور

كشف فاروق كوجا، رئيس نادي أنقرة كوجو التركي، تفاصيل ما حدث بينه وبين خليل أوموت ميلير، حكم مباراة فريقه ضد نادي تشايكور ريزا سبور، أمس بالدوري التركي.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة الأمس، وعقب إعلان نهاية المباراة نزل فاروق كوجا لأرض الملعب واعتدى على حكم المباراة بسبب معارضته للقرارات التي اتخذها الحكم أثناء المباراة.

ونشرت صحيفة أكسيم التركية اعترافات فاروق كوجا للمدعي العام قائلًا: "لقد صفعت الحكم ولم ألكمه، لقد وقف من 5 إلى 10 ثوانٍ ثم ألقى بنفسه على الأرض، الصفعة التي وجهتها له لا تسبب كسورًا".

وأدلى فاروق كوجا بشهادته أمام المدعي العام بشأن الشخص الذي لكم الحكم عقب المباراة، مؤكدًا أنه يرفض الاتهامات الموجهة إليه قائلًا: "أكرر هذه التصريحات حرفيًا، أرفض هذه الاتهامات الموجهة لي، تطور الأحداث جاء بسبب القرارات الخاطئة وسلوك الحكم المستفز، كان هدفي هو الرد على الحكم لفظيًا والبصق في وجهه".

وعما حدث بعد نزوله أرض الملعب، قال كوجا: "خلال هذا الوقت، صفعت الحكم على وجهه صفعة لا تسبب كسور، وبعد ذلك الحكم وقف لمدة تتراوح من 5 إلى 10 ثوانٍ ثم رمى نفسه على الأرض، وبسبب مرضي القلبي أخرجوني من الملعب فورًا، ولا علم لي بأي حادث آخر وقع، وهذا كل ما لدي لأقوله".

وسبق أن أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل منافسات بطولة الدوري التركي لأجل غير مسمى على خلفية أحداث المباراة المذكورة.