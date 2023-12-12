محافظ سوهاج يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لليوم الثالث على التوالي، سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمختلف مراكز المحافظة، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.



وشملت جولة المحافظ اليوم تفقد لجان "مدرسة مؤسسة السمطا بالبلينا، ومدرسة الشهيد طيار أسامة إسماعيل بجرجا، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز بالمنشأة، ومدرسة أولاد نصير الابتدائية بمركز سوهاج، ومدرسة ساحل طهطا الابتدائية بطهطا، ومدرسة الثانوية بنات بطما".



واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير الانتخابات، وتوفير كل سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن هناك زيادة في أعداد الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثالث على التوالي، مناشدًا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار رئيسهم، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.



وقال المحافظ إن جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة انتظمت دون حدوث أي معوقات حتى الآن، وإن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لليوم الثالث، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا على اللجان الانتخابية بالقرى والمدن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.