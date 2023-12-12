الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البيلي" يقود مسيرة لـكهرباء جنوب الدلتا" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مسيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بجميع قطاعات الشركة في محافظات (الغربية - المنوفية - القليوبية)، بمشاركة قيادات الشركة والعاملين واللجان النقابية في المحافظات لدعوة العاملين للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية تحت شعار "أنزل شارك".

وأكد البيلي أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني وضرورة حتمية، فالأمر أصبح ليس مقصورًا على حرية المشاركة من عدمه، بل أصبح يتعلق بصورة مصر عالميًا ودوليًا.

كما أثنى على الجهود المبذولة من السادة نواب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وجميع العاملين بالشركة وأعضاء اللجان النقابية لتذليل كافة العقبات والمتابعة المستمرة على مدار الساعة.

وأكد على متابعة وتنفيذ خطة الشركة لتأمين اللجان الرئيسية والفرعية وعدم فصل التيار لأي سبب، وليس هذا فحسب، بل متابعة إصلاح الأعطال بأقصى سرعة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربية لجميع اللجان حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي وإحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية وإيصال رسالة للعالم أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة.

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