رئيس برلمانية حماة الوطن يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمقر لجنته الانتخابية بلجنة مدرسة الشهيد سرور أحمد سرور بمدينة نصر (لجنة وافدين).

مستقبل مشرق يليق بمصر والمصريين

وعقب الإدلاء بصوته، قال النائب أحمد بهاء شلبي إن الإقبال الجماهيري الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بنسبة مشاركة وصلت إلى ٤٥٪؜، يعكس ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطنين وإيمانهم بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، وأن اختياراتهم هى المحدد الفعلى لمن يمثلهم، مؤكدًا على أهمية مشاركة الجميع للوصول لمستقبل مشرق يليق بمصر والمصريين.

العملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي

وأوضح عضو مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن العملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي، وهى الآلية المعروفة لدى جميع دول العالم الديمقراطي للانتقال السلمي للسلطة، وهو الأمر الذى سعت لترسيخه القيادة السياسية الحالية والجماهير المصرية والأحزاب السياسية.

كما دعا النائب أحمد بهاء شلبي جموع الشعب المصري للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، والاستفادة من الحقوق التى منحها لهم الدستور المصري، بما يحقق مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.