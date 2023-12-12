مسيرة لمطرانية بنى سويف للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)
نظمت مطرانية بني سويف مسيرة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت.
وحمل المشاركون في المسيرة أعلام مصر في دعم واضح منهم للدولة المصرية في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم الذي تشهده البلاد.
الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين للمشاركة الإيجابية
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، دعت الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الإقبال فاق كل التوقعات.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.
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