يوسف شعبان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدفع الإصلاح السياسي والاقتصادي

أدلى يوسف شعبان الجميل، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء، بلجنة قرية بلفيا، مركز بني سويف، محافظة بني سويف مدرسة الشهيد محمود طه.

وقال شعبان، عقب التصويت، إن هناك إقبال كبير على المشاركه في الانتخابات الرئاسية هذا العام مما يعكس زيادة الوعي لدي الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين تعد رسالة قوية للعالم على أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بجميع طوائفة.

وأوضح أن المشاركة القوية من المواطنين تؤكد على حرصهم في استكمال برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي، واستكمال مسيرة البناء ومواجهة كافة التحديات السياسية.

وأكد أن أهم ما يميز الانتخابات الرئاسية هذا العام الترابط الذي يجمع الشعب المصري علي هدف واحد وهو مصلحة الوطن.

ودعى شعبان جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن، مؤكدًا أن الانتخابات تجري في مناخ من النزاهة والشفافية وتحت إشراف قضائي.

وانطلقت صباح الأحد الماضي، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.