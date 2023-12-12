الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاهن كنيسة مار جرجس ببورسعيد يدلى بصوته: نقف جميعًا خلف الوطن

القمص شنودة فتحي
القمص شنودة فتحي

أدلى القمص شنودة فتحي، كاهن كنيسة مار جرجس ببورسعيد، بصوته الانتخابي في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة أم المومنين بشارع أوجينا، ببورسعيد.

وأعرب عن سعادته بتوافد الشباب والنساء وكبار السن على جميع اللجان الانتخابية، في مظهر مشرف أكد للعالم بأسره أننا خلف وطننا الغالي دومًا.

وأشار القمص شنودة فتحي إلى أن كنيسة مار جرجس ببورسعيد قد خصصت لجنة من شباب الكنيسة لمساعدة الناخبين للوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية بناءً على توجيهات الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، "رمز السلم".

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