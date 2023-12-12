"الشعب الديمقراطى": تصويت المصريين فى الانتخابات يعنى مشاركته فى مسئوليات الحكم

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديموقراطي، إن الشعب المصري أكد على بطولاته وأصالته ودوره الهام في دعم ومساندة الدولة المصرية، فضلا عن إثبات وعيه وعظمته وحضارته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد فؤاد، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن المصريين أثبتوا خلال الانتخابات الرئاسية الجارية أن الحضارة المصرية لم تكن منذ 7 آلاف عام فقط بل ممتدة في الحاضر والمستقبل أيضًا.

تفعيل الدستور المصري في المادة الخامسة

وأشار رئيس حزب الشعب الديموقراطي، إلى أن ترشح 3 رؤساء أحزاب في الانتخابات الرئاسية يعني تفعيل الدستور المصري في المادة الخامسة واستخدام الشعب لكل صلاحياته وحقوقه بصورة كاملة.

وأوضح أن المادة الخامسة من الدستور تنص على كون الأحزاب السياسية جزءًا من الدولة المصرية، وتشارك في مسئوليات الحكم ومن ضمنها حق الانتخاب والترشح، معقبًا: "تصويت الشعب في الانتخابات يعني مشاركته في مسئوليات الحكم طبقًا للدستور".