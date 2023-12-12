الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية.. محافظ الفيوم يتفقد لجان الاقتراع بمركزي أبشواي ويوسف الصديق

الانتخابات
الانتخابات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددًا من لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، لليوم الثالث على التوالي للعملية الانتخابية؛ للتأكد من توفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وخالد فراج، رئيس مركز ومدينة أبشواي، والدكتور أحمد ثابت، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ الفيوم يتفقد لجان الاقتراع

بدأت الجولة بتفقد عدد من لجان الانتخابات الرئاسية بمركز ومدينة أبشواي شملت: اللجنة رقم (٢٤)، بمعهد سنرو الابتدائي الاعدادي الأزهري، واللجنة رقم (٢٠)، بمدرسة أبشواي الثانوية، وفي مركز يوسف الصديق، تفقد المحافظ، اللجنتين رقم (5) و(6)، ومقرهما مدرسة الشواشنة الثانوية المشتركة، للوقوف على سير العملية الانتخابية وتوفير مناخ جيد للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر.

وأوضح المحافظ، أن الانتخابات تأتي في ظل إشراف قضائي بكل اللجان بمختلف دوائر محافظة الفيوم، وتم تيسير الإجراءات أمام المتابعين المحليين والمراقبين الدوليين، المصرح لهم بمتابعة العملية الانتخابية من قبل الهيئة العليا للانتخابات، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي خروقات من قبل الناخبين، مما يؤكد الوعي السياسي للمواطن الفيومي.

وأشاد محافظ الفيوم، بحجم الإقبال الذي تشهده اللجان في أجواء احتفالية من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، معربًا عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية في التصويت على مدار ساعات اليوم، بما يؤكد الحفاظ علي حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، والعمل على الظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم.

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