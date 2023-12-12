أمين حزب حماة الوطن: إقبال كبير من المواطنين بالانتخابات الرئاسية بالشروق

قال الدكتور فؤاد إمام، أمين عام حزب حماة الوطن بمدينة الشروق، إنه برغم افتتاح مقر الحزب بمدينة الشروق منذ فترة قليلة، إلا أنه عليه إقبال كبير من قبل المواطنين بمدينة الشروق.

وأضاف أن: الظروف السياسية التى تمر بها البلاد بخصوص الأزمة الفلسطينية دفعت المصريين إلى مساندة قيادتنا السياسية ودعم الانتخابات الرئاسية، لنظهر أمام العالم بأننا يد واحد وهدف واحد وهو مصلحة الوطن.

وشهدت اللجان الانتخابية بمدينة الشروق ازدحامًا شديدًا يدل على وعى المصريين بقيمة العرس الانتخابي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.