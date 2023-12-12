الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أنتي الأهم" تشارك بقوة في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نشرت الصفحة الرسمية لحملة "أنتي الأهم" فيديو لفتيات لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية لأهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

 الورقة الحاسمة للانتخابات الرئاسية

وقالت د.رحاب الفخراني، المنسق العام لحملة “أنتي الأهم” إن المرأة المصرية هى الورقة الحاسمة للانتخابات الرئاسية؛ لأنها كانت الأكثر مشاركة في الاستحقاقات الماضية، وأن المرأة أثبتت مكانتها كنموذج يحتذى به في جميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، لتصبح المشاركة السياسية للمرأة علامة مهمة فى رسم مستقبل الوطن، ورسالة مهمة للعالم تؤكد أن المرأة المصرية متواجدة وعطائها لن يتوقف ولن تتخلى عن أي نداء لوطنها.

المرأة حاضرة ومشاركة بقوة 

أضافت هلا هيثم، مسؤول ريادة الأعمال لحملة "أنتي الأهم" أن المرأة حاضرة بقوة في جميع الاستحقاقات، فهي لا تدخر جهدًا في القيام بأي دور وطني، حيث إنها حققت الكثير من الأماني وكسرت جميع الحواجز للوصول إلى المواقع القيادية.

غرس روح الانتماء

وقالت آلاء مؤمن، مسؤول العلاقات العامة بالحملة، إن هذا الخط الدفاعي دون أي شك يكمن في المرأة؛ لأنها صاحبة الدور الأساسي والداعم في غرس روح الانتماء والحق الدستوري لجميع أفراد الأسرة والمجتمع على مر العصور ومن هنا يكمن خطورة وأهمية دور المرأة في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت د.داليا غزلان أهمية المرحلة الحالية في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنها تشهد تطورات هامة في الحياة السياسية وتعزيزًا لعملية بناء الديموقراطية.

واختتمت نوران خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم إن الحملة تعمل من خلال برامجها التدريبية والتوعوية على تدعيم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، وعن مطالب السيدات من الرئيس القادم لفتت نوران إلى ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وحماية المبلغين، وحماية المرأة العاملة.

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