الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للانتخابات: نفاد بطاقات الاقتراع فى بعض اللجان.. ولم نتوقع حجم الإقبال

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عقد المستشار أحمد بنداري مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الآن في حضور عدد مكثف من وسائل الإعلام المحلية والدولية.


وكشف المستشار أحمد بنداري، عن عدد من وقائع نفاد بطاقات التصويت في لجان الاقتراع الفرعية في ضوء إقبال المواطنين الكثيف، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تكن تتوقع هذا الحجم من الإقبال والذي يعد غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.

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وأوضح أن الهيئة كانت قد استعدت للانتخابات بطباعة نحو 70% من البطاقات من إجمالي من يحق لهم التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك قياسا على نسب التصويت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة مع إضافة هامش بسيط عليها.


ولفت إلى أن هذا الإقبال غير المسبوق من الناخبين، دفع الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى تغيير استراتيجيتها من خلال نقل عدد من بطاقات الاقتراع إلى اللجان الأكثر كثافة، وكذلك طباعة دفاتر بطاقات اقتراع إضافية للتيسير على الناخبين ونقلها سريعًا إلى المراكز الانتخابية التي شهدت كثافات كبيرة.

وقال المستشار أحمد بنداري، إن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ ومن ثم زيادة حجم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة ومنها الانتخابات الرئاسية.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

 وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت اليوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


 

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