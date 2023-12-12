للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. ظهور قوى للعنصر الشبابى بمسيرة حماة الوطن بالغربية

شهدت مسيرة حماة الوطن بالغربية ظهورًا قويًا للعنصر الشبابي المشارك في عملية الانتخابات الرئاسية 2024.

عملية تنظيم الدخول إلى اللجان تسير بشكل جيد

وتسير عملية تنظيم الدخول إلى اللجان بشكل جيد، حيث يحرص الشباب المتطوع على مساعدة كبار السن وغير القادرين وذوي الهمم على الوصول إلى لجانهم بسهولة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.