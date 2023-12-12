الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات": العملية الانتخابية تنتهي 17 يناير

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

عقد المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الآن في حضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن نسب المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية والتي سبق أن أعلن عن مؤشراتها بالأمس تأتي من خلال العديد من الأدوات والآليات لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أحد تلك الأدوات يتمثل في حصر دفاتر بطاقات الاقتراع التي نفدت باللجان الفرعية وإمداد تلك اللجان بالمزيد من دفاتر البطاقات.

وأشار المستشار بنداري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على أن تكون العملية الانتخابية تحت المظلة الدستورية الخاصة بالإشراف القضائي والذي من المقرر أن ينتهي في 17 يناير المقبل.

واشار إلى أن هذا السقف الزمني فضلًا عن التوصية الصادرة عن منصة "الحوار الوطني" بأن تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل حدا بالهيئة أن تعد الجدول الزمني للعملية الانتخابية في هذا الإطار وبما يتفق مع صحيح الدستور.

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