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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كثيف من أهالى دار السلام على اللجان للتصويت فى ثالث أيام الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت منطقة مجمع المدارس ومدارس الشهيد عبدالخالق نبيل، ومدرسة الفاروق، بمنطقة دار السلام في محافظة القاهرة لليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كثيفًا من الرجال والنساء والشباب وكبار السن، لأجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

ووقف الناخبون في اصطفاف أمام اللجان في انتظار دورهم للدخول للإدلاء بأصواتهم داخل اللجنة، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهجة وأغان وطنية، فيما تواجد عدد من كبار العائلات وأعضاء مجلس النواب، لليوم الثالث على التوالي، فى مسيرات حاشدة لمستقبل وطن أسيوط لحث المواطنين على التصويت.

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