محافظ أسوان يتابع سير الانتخابات الرئاسية ويؤكد استمرار تقديم الدعم اللوجستي للجان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، انتظام سير انتخابات الرئاسة 2024، فى يومها الثالث داخل 254 لجنة فرعية من بينها 12 لجنة للوافدين بمختلف المراكز والمدن.

وحضر كلًا من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وبمشاركة مندوبى الجهات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

تهيئة المناخ المناسب لحث وتشجيع المواطنين للنزول لأداء حقهم الدستوري

ومن ناحيته شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على استمرار تقديم الخدمات وكافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم، لتهيئة المناخ المناسب لحث وتشجيع المواطنين للنزول لأداء حقهم الدستوري والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024 الجارية والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، موضحًا أنه جارى المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة لكافة الأجواء الإنتخابية بداية من فتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى إغلاق اللجان فى تمام الساعة التاسعة مساءًا.

وأشار محافظ أسوان، إلى ضرورة مواصلة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية، والتأكيد على وجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور عبر استخدام التقنيات والآليات الحديثة المتوفرة بالمركز والتى ترتكز على أسلوب الربط التكنولوجى الموحد بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة، علاوة على ربطه بباقى المحافظات، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وذلك لضمان الإطمئنان على الخروج بالشكل المشرف لهذا الإستحقاق الدستورى الهام.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".