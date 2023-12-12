لاعبو فريق بورفؤاد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

أدلى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد الرياضي، بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، بالانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية من بين 4 مرشحين على هذا المنصب.

وحمل لاعبو الفريق أعلام مصر أثناء توجههم إلى لجنة الوافدين للإدلاء بأصواتهم، مرددين النشيد الوطني وهتاف: تحيا مصر.

من جانبه، أكد مهندس أحمد رضوان، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادي، أن لاعبي الفريق كانوا حريصين على التمسك بحقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، معربا عن فخره بحسهم الوطني، مشددا على أن جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي ولاعبي الفرق المختلفة ممن لهم حق التصويت قد أدلوا بأصواتهم.