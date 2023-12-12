مسيرة أزهرية بكفرالشيخ لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

عرضت جريدة "الدستور" لقطات مصورة لتنظيم عدد من الأئمة في محافظة كفرالشيخ لمسيرة حاشدة في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية عام 2024، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في العملية الديمقراطية.

بدأت المسيرة بتقدم الأئمة والمشايخ وهم يحملون الأعلام، داعين المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.