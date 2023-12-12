الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زحام كبير على اللجان بمدرسة الشهيد منسى الثانوية العسكرية بالوادى الجديد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توجهت حشود غفيرة من المواطنين للمقار الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 واختيار من يمثلهم رئيسا للدولة المصرية في الاستحقاق الدستوري الذي تشهده مصر لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

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وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية حشودا غفيرة ومظاهرات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثالثة، كما شهدت مظاهرة التأييد دعوة للناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت الإنتخابي بالإسراع إلى اللجان الانتخابية في آخر يوم من الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الرئاسية الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب الرئيس السيسي رئيس مصر

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