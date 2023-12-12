لاعب رفع الأثقال البارالمبي ومنتخب التجديف يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى هاني عبد الهادي، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وحرص هاني عبد الهادي، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي، على الإدلاء بصوته في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد لواء طيار خضر عبدالله سعد بالمقطم.

لاعب منتخب الأثقال البارالمبي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

لاعبو التجديف يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

كذلك أدلى لاعبو المنتخب الوطني للتجديف بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنتهم الانتخابية في مدرسة الأورمان الثانوية للبنات بالدقي، وهم: ياسين محمد، عبد الرحمن مجدي، جمال أيمن، عبد الرحمن سعد، عمر عصام

يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة اللاعبين في التدريبات خلال الوقت الحالي، استعدادًا لخوض البطولات القادمة.

لاعبو التجديف يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر، وفريد زهران.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.