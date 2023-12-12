نواب التنسيقية شعلة حماس لا تتوقف.. جولات ميدانية على اللجان فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتهم الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث من تصويت المصريين بالداخل في كل أنحاء الجمهورية، حيث حرصوا على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، والتقوا عددًا من المواطنين من أبناء المحافظات والوافدين للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم للإدلاء بأصواتهم.

وأجرى النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما تواجد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسط الناخبين في شبين القناطر.

وتواجد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، مع أهالي دائرته خلال إدلائهم بأصواتهم، في مدارس البدرشين، وأحمد عرابى، والشهيد عاطف الإسلامبولي، فيما تواجد النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسط المواطنين والحشود الكبيرة أمام اللجان الانتخابية في منطقة بولاق الدكرور.

تنسيقية شباب الأحزاب

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاثة أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم، وتُنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

نواب التنسيقية