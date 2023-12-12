الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متطوعو مراكز شباب كفر الشيخ يستقبلون الناخبين للتصويت ثالث أيام السباق الرئاسي

متطوعو مراكز شباب
متطوعو مراكز شباب كفر الشيخ

تتواجد الكيانات التطوعية من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ فى المقار الانتخابية من اللحظة الأولى لفتح اللجان لاستقبال الناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الهمم وتقديم ارشاد الناخب للجنته ويتابع الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، إقبال الشباب على المقار الانتخابية على مدار الساعة وتواجد اعضاء البرلمان وكيان شباب يدير شباب وأندية التطوع فى اللجان وذلك بتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وفتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث لسباق الانتخابات الرئاسية،  وشهدت لجان الانتخابات   إقبالًا  كبيرا من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابيةعلي مدار اليومين السابقين

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وأعضاء الغرفة المركزية بالمديرية ويشارك مليوني و339 الف و800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مركز انتخابى، بـ 524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

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