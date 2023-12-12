مدير مستشفى الكويت: غزة تعيش كارثة إنسانية.. وهناك 10 آلاف مفقود

أعلن مدير مستشفى الكويت الدكتور صهيب الهمص، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم، أن هناك العديد من الأوبئة والأمراض انتشرت بشكل كبير.

وأضاف الهمص في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن غزة تعيش كارثة إنسانية ومئات المرضى يموتون داخل المستشفيات لأسباب بسيطة.

وأشار الهمص إلي أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود و40 ألف مصاب منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي غزة، وفقا لوكالة شهاب الفلسطينية.

وسبق، وأعلن مدير مستشفى النجار في رفح، الدكتور مروان الهمص، اليوم، عن انتشار مرض الجدري بين الأطفال في قطاع غزة، متابعًا: "يصلنا يوميًا نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء".

كما أشار الهمص إلى انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح.

وأضاف الهمص، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد أي تحويلات أو سفر للمرضى عبر معبر رفح اليوم، وفقًا لوكالة شهاب الفلسطينية.

وشدد مدير مستشفي النجار في رفح على أن الوضع أصبح كارثيًا.

الاحتلال تقصف مخيم البريج

ووسط قطاع غزة، وتحديدا في مخيم البريج، ومدينة دير البلح، قصفت طائرات الاحتلال خمسة منازل على الأقل، ما أدى إلى سقوط 9 شهداء، وأكثر من عشرين جريحا.

وفي خان يونس، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي على المناطق الشرقية والوسطى من المدينة ما تسبب بوقوع عشرات المصابين، وحالة نزوح كبيرة للمواطنين باتجاه رفح أقصى الجنوب.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تعرض منزلان في حي تل السلطان غرب المدينة لقصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال، يعودان لعائلتي العالم وصبح، ما أدى إلى سقوط عشرة من الشهداء، وسبعين جريحا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.