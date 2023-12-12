المهيرى: "شباب العمال والمرأة العاملة" فى مقدمة الطوابير الانتخابية

تواصل غرف عمليات نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بإشراف هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لليوم الثالث والأخير، رصد أعلى نسبة مشاركة وتوافد لعمال الخدمات الإدارية والاجتماعية على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية تجاوبا مع المسئولية تجاه الوطن، الذى طالما أمر فاستجاب العمال لندائه بالانتخابات.

وأضاف "المهيرى" أن حالة "اللُحمة" بين العمال المسلمين والأقباط واصطفافهم خلف الدولة المصرية فى الانتخابات الرئاسية، هو درس بمردود إيجابى على أعداء الديمقراطية ومروجى الشائعات وبائعى أوهام حقوق الإنسان، مشيدا بروح التعاون بين مؤسسات الدولة مجتمعة حتى خرجت الانتخابات فى أجمل صورة لتبهر العالم وتؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد وعندما تستدعى الدولة شعبها يهرول لرد الجميل.

مشاركة الشباب "عمال المستقبل والمرأة العاملة"

وأكد رصد غرفة العمليات مشاركة الشباب "عمال المستقبل" والمرأة العاملة "صمام الإنتاج" بأعلى معدل حضور أمام صناديق الاقتراع إثباتا للعالم بأن مصر الحديثة قادمة وبقوة وعازمة على استكمال مسيرة البناء والتعمير بالجمهورية الجديدة.

وشدد "المهيرى" على تلبية النداء الوطنى فى أى مكان وتحت أى ظرف وتقديم كل غال ونفيس من أجل مصر الحرة الأبية التى دومًا تحيا بتعانق كل أفراد الشعب وماكينات الإنتاج خلف قائد وطنى سيظل التاريخ يسجل له قيادته الرشيدة على مدار عشر سنوات يبنى ويشيد ويعمر دون النظر إلى المكائد والمؤمرات والحقائق المغلوطة.

فى سياق ختام اليوم الأخير للانتخابات، أكد مختار أبوالفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة أن عمال الخدمات الإدارية والاجتماعية نظموا مسيرات حاشدة من مواقع الإنتاج إلى مقار اللجان الانتخابية ابتهاجا بالخروج المشرف وبكثافة للشعب والتفافه حول أمته فى هذا الاستحقاق الدستورى ليبعث رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الاستقرار رغم الأحزمة النارية التى تحيط بالوطن.



يذكر أن لجنة غرفة العمليات بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية تضم هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبداللطيف الأمين العام ومختار أبوالفتوح عضو مجلس إدارة النقابة لشئون الإعلام وعبدالرحمن البيومى عضو مجلس الإدارة عن الشباب وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد ومحمد عبداللطيف الأمين العام المساعد للنقابة أعضاء.