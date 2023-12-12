الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هنكمل المشوار.. مواطنون يحملون صور السيسى أمام لجان مدينة نصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حمل عدد من الناخبين بمحيط لجان مدينة نصر الانتخابية لافتات دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم، وحملت اللافتات عبارة "هنكمل المشوار 2024".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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