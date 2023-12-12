هنكمل المشوار.. مواطنون يحملون صور السيسى أمام لجان مدينة نصر

حمل عدد من الناخبين بمحيط لجان مدينة نصر الانتخابية لافتات دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم، وحملت اللافتات عبارة "هنكمل المشوار 2024".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.