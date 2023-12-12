إقبال كبير من السيدات والمشايخ على لجان العريش لانتخاب رئيس الجمهورية

أكد مراسل القناة الأولى أن هناك إقبالا كبيرا ومميزا من المواطنين على الانتخابات الرئاسية بالعريش، للإداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح مراسل القناة من العريش أن هناك إقبالا كبيرا من السيدات والمشايخ على اللجان قبل الساعة التاسعة صباحًا، مشيرًا إلي أن الانتخابات ستستمر للتاسعة مساء، ومن الممكن أن يتم مد الانتخابات، لحيت تصويت كل من كان يقف أمام اللجان.

مصر تنتخب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك علي كل المستويات.