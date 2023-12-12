الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسقف جرجا يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

الانبا مرقوريوس
الانبا مرقوريوس

صوت الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السيدة زينب بجرجا.

كما شارك الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس ودار السلام، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الثانوية بنات.

 

وأدلى الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، وعدد من رهبان الدير بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة الوافدين بمدرسة مصطفى عابد بوادي النطرون.

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