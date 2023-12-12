أكبر معمر بالشرقية 102 عام يشارك في الانتخابات الرئاسية
شارك يوسف أسعد يوسف، أكبر معمر بالشرقية، والذي يبلغ من العمر 102 عام، في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بصوته في لجنة الشهيد أحمد وحيد بمدينة الزقازيق.
وقال عم يوسف: "جيت أشارك في الانتخابات زي ما شاركت في جميع الانتخابات السابقة".
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا تستوعب 1016 لجنة فرعية.
كما تضم محافظة الشرقية 10 لجان فرعية موزعة على نطاق 5 مراكز ومدن، هي "الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - فاقوس"؛ ستكون متاحة أمام المغتربين الراغبين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.