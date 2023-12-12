"مستقبل وطن الشرقية" ينظم مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

نظم حزب "مستقبل وطن الشرقية” مسيرة حاشدة لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق المهم تقدمهم الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة وجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب وأمناء الأمانات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وطافت المسيرة عددًا من الشوارع الرئيسية بمنطقة القومية وصولًا لمدرسة الشهيد أحمد وحيد بمشاركة العديد من أعضاء الحزب والمواطنين حاملين أعلام مصر مرددين هتافات كان من أبرزها “تحيا مصر”.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.