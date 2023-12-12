أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري حتى 12 ديسمبر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٣ من الإصدار الذي يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها المديريات الزراعية والطب البيطري في محافظات الجمهورية خلال الفترة من ٥ حتى ١٢ ديسمبر.

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية في مركز منشأة القناطر، حيث تم رش وتجريع وعلاج 2311 رأس ماشية وتم عقد ندوة توجيهية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين. كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 9 طن و642 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري. وتم أيضًا تحصين 83 ألف و 834 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. كما واصلت مديرية الزراعة في محافظة القليوبية، المرور على الصوب الزراعية في المحافظة، تشجيعًا للمزارعين على إنشاء الصوب لما لها من أهمية في توفير مياه الري والأسمدة والجودة العالية من الثمار بأعلى إنتاجية.

بينما واصلت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية جولاتها الميدانية والمرور على الزراعات، خاصة محصول القمح، ومتابعة سير العمل وانتظامه في الجمعيات، تم أيضًا إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية. كما تم عقد ندوتين حول الإرشاد المائي ونظم الري الحديث. بالإضافة إلى ذلك، عقدت مديرية الزراعة في محافظة الدقهلية اجتماعًا مع الإدارات الزراعية في ميت غمر وأجا ومع مدراء الجمعيات الزراعية للتأكيد على دعم المزارعين والتواصل معهم.

وفي سياق آخر، قامت مديرية الطب البيطري بإطلاق قافلة بيطرية مجانية في قرية أويش الحجر بتقديم جميع الخدمات من كشف وفحص وعلاج وعمليات جراحية. كما تم عقد ندوات توعوية للتوعية بأهمية التحصين.

وقامت مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية بتنفيذ 18 حملة مكثفة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم زيارة 65 سوقًا لبيع اللحوم. تم ضبط أكثر من 292 كيلوغرامًا من اللحوم التي تم ذبحها خارج المجازر، بالإضافة إلى لحوم مصنعة وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام البشري. كما تم تحصين 334,296 رأس من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم ترقيم 6,896 رأس من الماشية في الأسواق والقرى.

وفي نفس السياق، قامت مديرية الزراعة في محافظة الإسكندرية بزيارة زراعات بنجر السكر في إطار إدارة العامرية الزراعية للوقوف على حالة هذه الزراعات. تم أيضًا إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المحافظة، وتم زيارة الإدارة الزراعية في العامرية لمتابعة عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية، كما تم المرور لمتابعة أعمال المكافحة، والمرور على محلات الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، كما تم عقد ندوة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ببورسعيد حول الأمراض المشتركة وخاصة” السعار “وكيفية التعامل معها، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعا مع مديري الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، وعلى رأسها محصول القمح، والتواصل مع المزارعين.

وخلال هذا الاسبوع أيضا عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة كافة الأنشطة التي تمت وبحث الأنشطة والخطط المستقبلية، كما تم استقبال فريق العمل بمشروع إنتاج تقاوي بنجر السكر، بمدينة سانت كاترين، كما انطلقت قافلة زراعية تنموية لمتابعة زراعات القمح، وتوعية المزارعين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطرية مجانية بمركز الواسطى وتم رش 250 رأس وعلاج باطني 121 وتناسليات 37 وأمراض جلديه7 وطفيليات خارجية 23 بإجمالي 438 راس.

وأطلقت أيضاً مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قرى بمركز أبو قرقاص، حيث قدمت خدمات إرشاد وتوعية المربين، كما تم تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 6000 رأس ماشية، وعقدت 183 ندوة وجولة إرشادية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور لمتابعة زراعات محصول بنجر السكر بمركز القوصية، وتوعية المزارعين بزراعة المحصول طبقًا للتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة ومعهد المحاصيل السكرية للحصول على أعلى إنتاجية.