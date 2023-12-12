الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحصل على 10 ملايين جنيه نظير المشاركة بدورة الإمارات

الزمالك
الزمالك

يحصل مسئولو نادي الزمالك على عائد مالي كبير نظير المشاركة في دورة الإمارات المقرر لها الشهر المقبل.

ويشارك الزمالك في البطولة إلى جانب أهلي جدة والاتفاق، بالإضافة إلى الوحدة الإماراتي.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته في الدورة أمام فريق الوحدة الإماراتي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي سيحصل على عائد مالي نظير المشاركة يقترب من 10 ملايين جنيه، إلى جانب تحمل الشركة المنظمة كافة تكاليف السفر والإقامة للبعثة هناك.

ووقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشكل رسمي، على المشاركة في دورة ودية، تقرر إقامتها في الإمارات.

توقيع العقود

ووقع مسؤولو الزمالك عقود المشاركة في دورة الإمارات الودية، التي ستقام في شهر يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يتم تجميد منافسات بطولة الدوري المصري والمسابقات القارية في شهر يناير، بسبب إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويشارك الفارس الأبيض في البطولة التي يتخللها عدد من المباريات الودية الدولية، كما أفاد مراسل "بطولات" في نادي الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية التي يشارك بها هذا الموسم، بعد تحقيق العلامة الكاملة بـ3 انتصارات حتى الآن.

مران الزمالك

من ناحية أخرى، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفيدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران أمس الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري المصري.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية فقط دون المشاركة في الفقرة الفنية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك دورة الإمارات ويشارك الزمالك الوحدة الوحدة الإماراتي نادي الزمالك

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