مسن بلجنة الداخلة يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. رغم مرضه

حرص الحاج معوض عبدالله من اهالي قرية الجديدة من الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية رغم مرضه وعجزة، حيث تم نقله على كرسي متحرك بمساعدة شرطة التأمين المتواجدة خارج اللجان الانتخابية للمشاركة في الإستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي الذي تشهدة مصر.

وقال الحاج معوض أثناء الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية، أنني حرصت على الإدلاء بصوتي رغم عدم القدرة على الحركة لأشارك في بناء مصر بصوتي من خلال إختيار رئيسي الذي يبني ويشيد في جميع محافظات مصر والتي طالت محافظتي وقريتي من إهتمام واضح يستهدف كل المشروعات الزراعية والصناعية.

وأكد معوض أن لو أطال الله في عمرة مرة أخري في الإستحقاق الدستوري القادم سوف انتخب المرشح عبد الفتاح السيسي باني الجمهورية الجديدة والذي انقذ مصر من الإرهاب وجعلها منارة الدول في العالم.

مرشحو الرئاسة

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.