مسن عقب التصويت في الانتخابات: "عشت عقود لم أجد من يلتفت للحسينية حتى جاء السيسي"

حرص عبد الحي الطحاوى، ٧٥ عاما، مزارع من قرية ميت بشار ة التابعة لمركز الحسينية على التوجه اليوم للإدلاء بصوته في مدرسة منشأة ميت بشارة رقم ١.

وأكد انه على مدار عقود والتي شكلت سنوات عمره لم يصادف من المسؤلين من يهتم لأمر مزكز الحسينية ناهيك عن القرى والعب الملحقة الا بالوعود الزائدة حتى جاء عهد السيسي الذي اعتدنا منه على الأفعال لا الأول وأشار إلى انه يداوم على الاستماع النشرات الاخبار فيتفاحئ دائما بالرئيس يفتتح مشروعات ضخمة وحيوية يكون الاعلان عنها وقت افتتاحها وليس كما اعتدنا من الإعلان سابقا أثناء التخطيط والتفكير فيها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.