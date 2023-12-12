رئيس لجنة بالمنصورة: العمل منتظم في للجان.. والإقبال كبير للغاية
قال عبدالعظيم العشري، رئيس لجنة قسم أول المنصورة، إن اللجنة الأولى قسم أول المنصورة تضم 45 لجنة فرعية، والعمل منتظم في جميع اللجان الانتخابية.
وأضاف العشري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، وبثته "إكسترا نيوز"، أن إقبال الناخبين على التصويت كبير للغاية، ولا توجد أي مشكلات داخل أي لجنة انتخابية.
الانتخابات الرئاسية 2024
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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