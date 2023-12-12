الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس لجنة بالمنصورة: العمل منتظم في للجان.. والإقبال كبير للغاية

عبدالعظيم العشري،
عبدالعظيم العشري، رئيس لجنة قسم أول المنصورة،

قال عبدالعظيم العشري، رئيس لجنة قسم أول المنصورة، إن اللجنة الأولى قسم أول المنصورة تضم 45 لجنة فرعية، والعمل منتظم في جميع اللجان الانتخابية.

وأضاف العشري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، وبثته "إكسترا نيوز"، أن إقبال الناخبين على التصويت كبير للغاية، ولا توجد أي مشكلات داخل أي لجنة انتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: التصويت فى اللجان الفرعية يسير بانتظام

الوطنية للانتخابات: تعرض قاضى لجنة بالوراق فى الجيزة لحادث سير وتأخر فتحها

"تحيا مصر".. هتافات بالأعلام تشعل حماس الناخبين أمام لجان محافظة كفر الشيخ

بأعلام مصر.. شابات تتصدرن المشهد الانتخابي في محافظة الجيزة

مشهد وطني.. أحمد الطاهري يشيد بإقبال أهالي سيناء على التصويت بالانتخابات الرئاسية

موظفو وطلبة كلية فنون تطبيقية يدلون بأصواتهم في لجنة المغتربين ببنها

رافعين أعلام الحزب.. مسيرة حاشدة لـ"حماة الوطن " بشوارع السويس (فيديو)

"إكسترا نيوز": مراسلون أجانب يتفقدون بعض اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى للتصويت

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. اليوم الـ67 من العدوان| الاحتلال يواصل إبادة غزة.. ويرتكب مجازر بخان يونس ورفح

الزمالك يحصل على 10 ملايين جنيه نظير المشاركة بدورة الإمارات

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟