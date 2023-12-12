مسيرة حاشدة في أسوان دعماً للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شهدت مدينة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، وتزامنًا مع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة تجمع فيها ما يقرب من 5 آلاف مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت المسيرة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أمام مبنى محافظة أسوان، واستمرت حتى منطقة أطلس وسط المدينة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.