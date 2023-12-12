إقبال كثيف على لجان الغربية

استمر تزايد أعداد المواطنين من جميع الأعمار أمام كافة مراكز ومدن محافظة الغربية، في اليوم الثالث من العملية الانتخابية لعام 2024.

وأشار محمد فؤاد، أحد أعضاء حزب حماة الوطن المشاركين، إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان ينبع من وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأضاف المهندس حازم فوزي، أحد المنظمين، أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان منطر طبيعي ويُطهر ان شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

ومن جهته أكد محافظ الغربية، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان عروس الدلتا دون معوقات.

وتختتم اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.