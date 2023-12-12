الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد المواطنين بدار السلام على اللجان للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرص المواطنون بمنطقة دار السلام، على التوافد للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت الساعات الأولى اليوم الثلاثاء.

وتواجد المواطنون أمام اللجان بمنطقة مجمع المدارس ومدارس الفاروق، وذلك  قبل موعد فتح اللجان، يتضمنهم مختلف الأعمار والفئات حاملين أعلام مصر.

فيما قام نائب محافظ القاهرة بجولة تفقدية على عدد من لجان منطقة دار السلام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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