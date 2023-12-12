الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"برلمانية الشعب الجمهورى": مشاركة المصريين بكثافة فى الانتخابات كشفت وعيهم بحجم التحديات

النائب جمال عبيد
النائب جمال عبيد

أشاد النائب جمال عبيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالمشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الطوابير أمام صناديق الاقتراع كشفت عن الوجه الحقيقي للشعب المصري الأصيل ووعيه بالتحديات التي تواجه البلاد، ورغبته في الحفاظ على المكتسبات التي حققها الوطن من أمن واستقرار سياسي وتطلع في استمرار مسيرة التنمية والبناء.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور": أن الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على توفير كل سبل الدعم للناخبين وتذليل العقبات أمامهم، للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذي يرونه مناسبًا، ولم تنحز لمرشح على حساب الآخر، بل كانت ميزان عدل بين جميع المرشحين، حيث حققت كل المعايير التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة من إشراف قضائي كامل، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية كذلك.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون بداية لنجاحات جديدة تحققها البلاد، بعدما أظهرت الانتخابات الاصطفاف الشعبي والدعم للوطن.

وقام عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بجولات مكثفة على اللجان الانتخابية بمحافظة السويس منذ انطلاق التصويت في الانتخابات الأحد الماضي الموافق ١٠ ديسمبر، لدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي  ودعم مسيرة الوطن في البناء والتنمية.

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