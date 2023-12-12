طلاب جامعة الإسكندرية ينظمون مسيرة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

تجمع مئات من طلاب جامعة الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس في مسيرة كبرى جابت مجمع العلوم الإنسانية بالشاطبي، شارك بها طلاب الجامعة من كل الكليات بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، والدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

ورفع الطلاب وأساتذة الجامعة الأعلام المصرية، مرددين الهتافات الوطنية "تحيا مصر"، كما حمل الطلاب أعلام مصر وجامعة الإسكندرية بمقدمة المسيرة.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة إن اليوم هو ملحمة طلابية في حب مصر، حيث حرص الطلاب ومنتسبو الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في مسيرة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الجامعة قد أتاحت التعرف على اللجان الانتخابية الخاصة بالطلاب، كما سيتم أيضًا توجيه الطلاب عقب المسيرة للإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وأوضح أن المشاركة الشبابية لطلاب الجامعات تدل على وعي شبابنا الحريصين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، كما أنها رسالة ليست خارجية فقط وداخلية أيضًا لمن يريد زعزعة ترابط هذا الوطن الحبيب.

وثمن الطلاب دور الجامعة في مبادرة حث الجميع على المشاركة الانتخابية، موضحين أهمية توعية الشباب بهذا الحدث، مؤكدين أن تواجد رئيس الجامعة على رأس المسيرة التي ستتجه للجان الانتخابية للمشاركة في التصويت.