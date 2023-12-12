الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مقتل 13 من جنوده في قطاع غزة بنيران إسرائيلية "عن طريق الخطأ".

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من بين 105 جنود إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم البري على القطاع، قُتل 20 جنديًا بنيران صديقة وحوادث أخرى، وفقًا لبيانات جديدة أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

تفاصيل مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بنيران صديقة

وبحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي قُتل 13 جنديًا الساعات الماضية بنيران صديقة، بسبب خطأ في تحديد الهوية، بما في ذلك الغارات الجوية ونيران الدبابات وإطلاق النار.

ووفق البيان، قُتل جندي بنيران لم تكن مقصودة، كما قُتل جنديان آخران نتيجة إطلاق نار غير مقصود، وقُتل جنديان في حوادث دهست فيها مركبات مدرعة القوات، كما قُتل جنديان بشظايا عبوة ناسفة فجرتها القوات الإسرائيلية عمدًا.

وقال جيش الاحتلال إنه يقوم باستمرار بتقييم القتال الدائر، بما في ذلك حالات النيران الصديقة، وتنفيذ الدروس المستفادة بسرعة.

يائير لابيد يهاجم نتنياهو بسبب رفضه اتفاقيات أوسلو

يأتي هذا فيما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب التصريحات التي ورد أنه أدلى بها بالأمس، والتي قال فيها إن اتفاقيات أوسلو تسببت في مقتل عدد كبير من القتلى.

وتابع: "إسرائيل في حالة حرب، نحن جميعًا ننتقل من جنازة إلى أخرى، الجنود يقاتلون ببطولة، لكن القلب ينفطر من جديد كل صباح أمام صور القتلى".

وأضاف: "من المستحيل فهم مستوى الانقطاع والسخرية لدى رئيس الوزراء، الذي يدير حملة سياسية شريرة في زمن الحرب هدفها كله هو إعفاء نفسه من المسئولية، واتهام الآخرين، وخلق الكراهية، فهذه الأمة تستحق قيادة بديلة".

وفي حديثه أمام وزارة الخارجية والدفاع في الكنيست في جلسة مغلقة، ورد أن نتنياهو قال إن اتفاقيات أوسلو تسببت في مقتل عدد من القتلى مثل هجمات 7 أكتوبر "ولكن على مدى فترة أطول".