الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

قتلى جيش الاحتلال
قتلى جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مقتل 13 من جنوده في قطاع غزة بنيران إسرائيلية "عن طريق الخطأ".

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من بين 105 جنود إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم البري على القطاع، قُتل 20 جنديًا بنيران صديقة وحوادث أخرى، وفقًا لبيانات جديدة أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

txt

جيش الاحتلال: مقتل جندى وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك فى غزة

تفاصيل مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بنيران صديقة

وبحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي قُتل 13 جنديًا الساعات الماضية بنيران صديقة، بسبب خطأ في تحديد الهوية، بما في ذلك الغارات الجوية ونيران الدبابات وإطلاق النار.

ووفق البيان، قُتل جندي بنيران لم تكن مقصودة، كما قُتل جنديان آخران نتيجة إطلاق نار غير مقصود، وقُتل جنديان في حوادث دهست فيها مركبات مدرعة القوات، كما قُتل جنديان بشظايا عبوة ناسفة فجرتها القوات الإسرائيلية عمدًا.

وقال جيش الاحتلال إنه يقوم باستمرار بتقييم القتال الدائر، بما في ذلك حالات النيران الصديقة، وتنفيذ الدروس المستفادة بسرعة.

يائير لابيد يهاجم نتنياهو بسبب رفضه اتفاقيات أوسلو

يأتي هذا فيما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب التصريحات التي ورد أنه أدلى بها بالأمس، والتي قال فيها إن اتفاقيات أوسلو تسببت في مقتل عدد كبير من القتلى.

وتابع: "إسرائيل في حالة حرب، نحن جميعًا ننتقل من جنازة إلى أخرى، الجنود يقاتلون ببطولة، لكن القلب ينفطر من جديد كل صباح أمام صور القتلى".

وأضاف: "من المستحيل فهم مستوى الانقطاع والسخرية لدى رئيس الوزراء، الذي يدير حملة سياسية شريرة في زمن الحرب هدفها كله هو إعفاء نفسه من المسئولية، واتهام الآخرين، وخلق الكراهية، فهذه الأمة تستحق قيادة بديلة".

وفي حديثه أمام وزارة الخارجية والدفاع في الكنيست في جلسة مغلقة، ورد أن نتنياهو قال إن اتفاقيات أوسلو تسببت في مقتل عدد من القتلى مثل هجمات 7 أكتوبر "ولكن على مدى فترة أطول".

txt

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مدفعية جيش الاحتلال تجدد قـصفها للمنطقة الوسطى من قطاع غزة

الإسرائيلي غزة قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي طريق الخطأ تايمز أوف إسرائيل إسرائيل

مواد متعلقة

فاينانشيال تايمز: نصف الأمريكيين يرفضون دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا فى مواجهة روسيا

كتائب القسام تدمر دبابتين لجيش الاحتلال

البرهان يقدم لمنظمة الايقاد خطة حل الأزمة في السودان

رئيس النواب الأمريكى السابق: ترامب سيتفوق على بايدن فى انتخابات الرئاسة 2024

بنسبة 47%.. ترامب يتفوق على بايدن فى استطلاعات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

السفير الفلسطيني لدى لندن: العالم يتجاهل عمليات القتل والإبادة الجماعية في غزة

فى اليوم العالمى لضحايا الإبادة الجماعية.. دلائل ارتكاب الاحتلال جرائم كارثية بحق غزة

أحد أبناء الجالية المصرية لـ"الدستور": المصريون بالخارج جسدوا ملحمة حقيقة في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

سكرتير عام محافظة أسيوط يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديا إسرائيليا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟