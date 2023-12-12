مسن بعد التصويت بالانتخابات: زوجتي حملتنى "كيلو ونصف" لتلبية نداء الوطن

تحملت زوجته مشقة المسافة بينهم وبين اللجنة الانتخابية التي تبعد بمقدار كيلو ونصف عن منزلهما، وهي تدفع زوجها على الكرسى المتحرك، وتساعده في الوصول للجنته.

وقال حسام محمد: “لا يمكنني أن أسير على قدمي وأستعمل كرسي متحرك، ولكني أصريت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وطلبت من زوجتي أن تتجه بي إلى اللجنة الانتخابية التي تبعد عن منزلي كيلو ونصف، وهي وافقت على الفور ودفعتني على الكرسي دون كلل أو ملل، فهي تعلم مدى أهمية صوتي الانتخابي”.

وقدم حسام الشكر لزوجته على مساعدته في ذهابه للجنة للإدلاء بصوته.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.