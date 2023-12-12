الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سكرتير عام محافظة أسيوط يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة أسيوط

أدلى اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين رقم 23 داخل نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحي غرب، وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وأكد السكرتير العام على أهمية مشاركة المواطنين في العرس الديمقراطي وممارسة حقوقهم الدستورية كونه واجبًا وطنيًا لا بد من تأديته، لإعلاء مصلحة الوطن وظهور محافظة أسيوط بالشكل المشرف واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

كان محافظ أسيوط قد تابع من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، سير عملية فتح اللجان وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتأكد من فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، مؤكدًا انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات وسط توافد أعداد كبيرة من الناخبين، مجددًا مناشدته المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، موجهًا التحية للمواطنين الذين قاموا بالتصويت خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق، ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط، كما تجرى الانتخابات داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

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