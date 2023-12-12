انحياز الدولة للمواطن أبرزها.. أسباب كثافة إقبال الناخبين على اللجان بالانتخابات الرئاسية

علق الكاتب الصحفي أسامة السعيد على الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الحالية 2024، مؤكدًا أنه يرجع إلى أن الدولة المصرية انحازت إلى المواطن منذ البداية، حيث استهدفت المشروعات القومية والتنموية والإصلاح الاقتصادي في الأساس تنمية المواطن.

وأضاف، خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطن المصري بكل تنوعاته أدرك أن بقاء هذه الدولة واستقرارها يمثل مصلحة شخصية بالنسبة إليه، لأن كل الفئات استطاعت أن تحصد ثمار الاستقرار والتنمية التي بدأتها دولة 30 يونيو وهذا المشروع الوطني للبناء والتنمية.

وأوضح أن كل مواطن الآن يدرك تمامًا أن بقاء هذه الدولة يمثل مصلحة بالنسبة له، مفسرًا أسباب زيادة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع، وهى وضوح المسار السياسي للدولة، متابعًا: "للدولة مسار سياسي واضح ورؤية واضحة لتمكين الشباب والمرأة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والانحياز الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية".

وواصل الكاتب الصحفي أسامة السعيد: "كل هذه الفئات ترد الجميل للدولة المصرية، فقد التزمت الدولة بالعدالة التنموية والعدالة في التعامل مع طبقات المجتمع المختلفة، وفي التوزيع الجغرافي، نجد أن المشروعات طالت الصعيد وسيناء والدلتا ومختلف المحافظات، وهناك عدالة في توزيع ثمار التنمية، وهذا الأمر له انعكاس".